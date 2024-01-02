Индия заявила, что развитие отношений Нью-Дели и Пекина будет зависеть от политики КНР

По словам главы индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара, ранее его страна пыталась развивать отношения с Китаем на основе уважения, взаимопонимания и интересов двух государств

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Индия намерена развивать отношения с Китаем, основываясь на принципе реализма и принимая во внимание текущую политику Пекина. Об этом заявил в интервью агентству ANI глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Я выступаю за то, чтобы выстраивать отношения с Китаем на основе реализма", - сказал он.

По словам министра, ранее Индия пыталась развивать отношения с КНР на основе уважения, взаимопонимания и интересов двух стран. "Сегодня часть проблемы заключается в том, что в 2020 году соглашения были проигнорированы и принцип взаимности, на который опирались эти отношения, не соблюдался. Мы имеем дело со сложившейся ситуацией", - отметил он.

"Если вы спросите меня, куда все пойдет, я скажу, что многое будет зависеть от китайской политики", - сообщил Джайшанкар.

Отношения Нью-Дели и Пекина резко обострились после того, как в мае 2020 года в горной области Ладакх на китайско-индийской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия также участвует в созданном в 2007 году Четырехстороннем диалоге по безопасности (Quad), который включает Австралию, США и Японию. Китайская сторона отмечала, что деятельность этого объединения вносит разлад в отношения КНР с другими государствами региона, поскольку участники Quad распространяют миф о так называемой китайской угрозе.