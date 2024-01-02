В Киеве произошло не менее шести сильных взрывов

Как уточнил один из очевидцев, они были слышны в Святошинском районе и на Оболони

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Не менее шести сильных взрывов произошли в Киеве, сообщили очевидцы.

По их словам, сначала раздались четыре взрыва, а после еще не менее двух, причем все были очень сильные. Один из очевидцев уточнил, что взрывы произошли в Святошинском районе и на Оболони.

"В ряде районов пропало электричество, скорее всего, повреждена подстанция", - сказал очевидец.

Отмечают также, что в районе Набережно-Луговой горят складские помещения площадью свыше 2 тыс. кв. м, в Беличах повреждена газораспределительная станция.