Армия Израиля сообщила о нейтрализации взрывных устройств вдоль побережья сектора Газа

Как сообщила армейская пресс-служба, в южной части города Газа израильские военные "засекли трех террористов, вошедших в террористический комплекс"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Сухопутные подразделения, ВВС и ВМС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели совместную операцию по нейтрализации радикалов и заложенных ими взрывных устройств вдоль побережья сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За минувшие сутки ВМС и сухопутные войска ЦАХАЛ выявили террористов, закладывающих взрывные устройства вдоль побережья сектора Газа и внутри прилегающих к побережью комплексов. Боевики планировали активировать взрывчатку при нападениях на войска ЦАХАЛ. В ходе совместных операций ВМС, ВВС и наземные силы ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористов и обезвредили взрывчатку", - говорится в заявлении.

В южной части города Газа израильские военные "засекли трех террористов, вошедших в террористический комплекс". "Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по комплексу и уничтожил террористов. После удара наблюдались вторичные детонации, свидетельствующие о том, что на территории комплекса хранилось большое количество оружия", - добавили в пресс-службе.

"Войска под руководством разведки ЦАХАЛ также провели в Хан-Юнисе целенаправленный рейд на оперативные объекты, где хранилось оружие и осуществлялась террористическая деятельность", - продолжили военные. "В ходе обысков в центральной части сектора Газа были обнаружены цех по производству оружия, ракетные шахты и установки", - добавили в армейском ведомстве. "Кроме того, в Джабалии военнослужащие ЦАХАЛ убили десятки террористов, которые закладывали взрывные устройства и управляли дронами. В [лагере беженцев] Эль-Бурейдж войска обнаружили несколько ракетных установок, расположенных рядом со школой БАПОР", - сообщили также в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.