Экс-посол США при НАТО: Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года

Это может произойти в случае прекращения поддержки со стороны Вашингтона, отметил Иво Даалдер

БРЮССЕЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года в случае прекращения поддержки со стороны Вашингтона. Такое мнение выразил экс-посол США при НАТО (2009-2013 годы) и глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер в авторской статье для европейского издания газеты Politico.

По его словам, украинский конфликт "может быть проигран в первой половине 2024 года". Даалдер связывает это с тем, что сопротивление идее выделить новую военную помощь Украине среди республиканцев в Конгрессе США усилится, если в конце января бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп официально выдвинет свою кандидатуру в качестве претендента на пост президента США от Республиканской партии на праймериз, которые начнутся в середине месяца. "И тогда республиканцы на Капитолийском холме захотят поддержать общую линию своего претендента, имеющего больше всего шансов на победу, что приведет к прекращению помощи Украине", - считает автор.

Даалдер подчеркивает, что Украина "абсолютно точно пострадает от последствий" нехватки финансирования из Вашингтона, поскольку ее способность удерживать линию фронта "полностью зависит от постоянной американской поддержки". Он напомнил, что Европа не только не сравнится с США по объемам военной помощи Киеву, но и не имеет запасов и производственных мощностей, чтобы восполнить любой образовавшийся дефицит поддержки со стороны США.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.