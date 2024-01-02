Посольство КНР в Японии запустило механизм реагирования на землетрясение

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, никто из граждан Китая не пострадал

ПЕКИН, 2 января. /ТАСС/. Китайская дипломатическая миссия запустила механизм экстренного реагирования в связи с землетрясением в Японии. Как сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, никто из граждан Китая не пострадал.

"Посольство КНР в Японии, генеральные консульства Китая в Нагое и Ниигате задействовали механизм экстренного реагирования, - заявил он на брифинге. - Сообщений о пострадавших или погибших китайских гражданах, проживающих в Японии, пока не поступало".

Как уточнил Ван Вэньбинь, внешнеполитическое ведомство КНР "продолжит внимательно следить за ситуацией и своевременно предоставлять необходимую помощь гражданам Китая". Он также выразил соболезнования пострадавшим и семьям тех, кто погиб или получил травмы в результате стихийного бедствия.