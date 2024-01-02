В Турции в выборах в местные органы власти примут участие 36 партий

Они пройдут 31 марта

СТАМБУЛ, 2 января. /ТАСС/. ЦИК Турции допустил до участия в выборах в местные органы власти, которые пройдут 31 марта, 36 политических партий. Решение комиссии огласил ее председатель Ахмет Енер.

"К участию в выборах 31 марта допущены 36 партий", - приводит его слова телеканал TRT Haber.

Решение о проведении выборов турецкий ЦИК принял в октябре. Согласно обновленному календарю выборов, который опубликован в правительственном вестнике Resmî Gazete, предвыборная кампания в республике продлится с 1 января до 30 марта включительно. К концу дня 17 января должны быть обновлены списки избирателей, партии, участвующие в выборах, к 20 января обязаны представить списки своих кандидатов, которые окончательно будут утверждены ЦИК 3 марта.

Основное противостояние на выборах, как ожидается, развернется за посты мэров Стамбула и Анкары. Правящая Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, 31 марта намерена взять реванш за 2019 год, когда основная оппозиционная Народно-республиканская партия победила в крупнейшем городе республики и столице.

Действующие мэры Стамбула и Анкары от оппозиции Экрем Имамоглу и Мансур Яваш на мартовских выборах намерены выставить свои кандидатуры повторно. Партия Эрдогана пока не называла своих кандидатов, ожидается, что это будет сделано в середине января.