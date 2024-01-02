Армия Израиля сообщила о ликвидации четырех вооруженных радикалов на Западном берегу

Пресс-служба ЦАХАЛ указала, что в ходе перестрелки ранения получил один военнослужащий

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Израильские военные убили четырех вооруженных радикалов, забаррикадировавшихся в доме во время контртеррористического рейда в населенном пункте Аззан на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), указав, что в ходе перестрелки ранения получил один военнослужащий.

"ЦАХАЛ ликвидировал четырех вооруженных террористов, забаррикадировавшихся в доме во время контртеррористической операции в Аззане. Террористы открывали огонь и бросали взрывные устройства в солдат. В ходе перестрелки военнослужащий ЦАХАЛ получил ранение средней степени тяжести, солдат был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в ходе мероприятия по обнаружению оружия в городе Калькилия военнослужащие нейтрализовали огнем стрелявшего по ним террориста, потерь среди военных нет", - продолжили в пресс-службе. Всего израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан семь человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, добавили в армейском ведомстве.

По данным пресс-службы, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года радикалов палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан задержаны уже 2 550 разыскиваемых лиц, примерно 1 300 из них подозреваются в связях с ХАМАС.