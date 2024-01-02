В Литве заявили, что 10 лет назад страна и не мечтала о такой защищенности, как сейчас

По словам премьер-министра республики Ингриды Шимоните, у страны "есть реальные оборонные планы"

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Защищенность Литвы в настоящее время обеспечена на таком уровне, о котором 10 лет назад и мечтать не приходилось. Об этом в интервью национальному гостелерадио LRT заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Несмотря на ухудшение глобальной ситуации в сфере безопасности, Литва за последние 10 лет добилась значительного укрепления обороноспособности", - сказала она.

"Раньше мы не могли и мечтать о бригаде Бундесвера в Литве. Теперь есть обязательства Германии дислоцировать ее в нашей стране. У нас есть реальные оборонные планы, которые обновлены на саммите НАТО [2023 года]. Мы вдвое повысили расходы на оборону", - отметила премьер.

Еще в 2017 году ассигнования Литвы на армию составляли 1,75% валового внутреннего продукта (ВВП). Уровень в 2% ВВП, что являлось неформальной нормой для членов НАТО, Вильнюс достиг в 2018 году. В госбюджете на 2024 год финансирование обороны намечено в размере 2,75% ВВП.