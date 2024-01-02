Военные Южной Кореи снова провели артиллерийские учения на границе с КНДР

К ним привлекли Столичную мотопехотную дивизию и Вторую дивизию быстрого реагирования, сообщило агентство Yonhap

СЕУЛ, 2 января. /ТАСС/. Сухопутные войска Республики Корея провели учения, в которых артиллерия применила боевые снаряды, в районах, близких к границе с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

К учениям привлекли Столичную мотопехотную дивизию и Вторую дивизию быстрого реагирования. Они отрабатывали маневры в соответствии с различными сценариями, которые подразумевали ответный артиллерийский огонь по противнику, его командным постам, вспомогательным силам. Были задействованы самоходные артиллерийские установки K9, танки K2 и вертолеты Apache.

Южнокорейские военные назвали ситуацию в сфере безопасности тяжелой. Маневры проверяли и совершенствовали боеготовность, чтобы обеспечить решительный ответ в случае "провокаций противника". Первые в этом году артиллерийские учения южнокорейская армия провела 1 января. К отработке ответных действий тогда привлекли самоходки K9 и K55A1.

Во время выступления на декабрьском пленуме ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в 2023 году число совместных учений США, Южной Кореи и Японии увеличилось в два раза. Он раскритиковал Вашингтон за превращение Южной Кореи в "передовую военную базу и ядерный арсенал США" посредством постоянного направления стратегических средств - атомных подлодок, стратегических бомбардировщиков.

Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным объединение с Республикой Корея посредством диалога. Он указал, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". В то же время, по его словам, вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "усмирить всю территорию" Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.

В Сеуле же указали, что применение этого вида оружия массового поражения против Республики Корея приведет к концу "режима Ким Чен Ына", назвав власти КНДР "наследственной диктатурой".