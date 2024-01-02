Власти Кипра задержали более 130 нелегальных мигрантов из Ливана, прибывших на лодке

По словам представителей полиции, сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который, предположительно, является штурманом

НИКОСИЯ, 2 января. /ТАСС/. Береговая охрана Республики Кипр задержала в первый день нового года 136 нелегальных мигрантов, которые прибыли на остров из Ливана в предоставленной контрабандистами лодке. Об этом сообщили журналистам представители полиции. По их словам, сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, предположительно, штурмана лодки, который предстанет перед окружным судом Фамагусты.

Сотрудники Береговой охраны обнаружили лодку с мигрантами в районе мыса Греко, который является юго-восточной оконечностью острова, они препроводили ее на берег. На борту небольшого плавсредства находились 79 мужчин, 10 женщин и 47 детей, которые впоследствии были переведены в центр временного размещения Пурнара.

В июле прошлого года власти Республики Кипр и Ливана договорились о совместных усилиях, направленных на более эффективное управление миграционными потоками в Восточном Средиземноморье. По итогам визита в Бейрут министра внутренних дел Кипра Константиноса Иоанну стороны договорились о создании рабочей группы для координации действий по управлению миграционными потоками, включая совместное морское патрулирование.

Значительная часть нелегальных мигрантов проникает на остров через так называемую зеленую линию - 180-километровую буферную зону, разделяющую Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, которую контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре. Контроль за этой разделительной зоной осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия на Кипре не считается внешней границей Евросоюза. Чаще всего на Кипр прибывают нелегальные мигранты из Сирии, которые добираются до острова транзитом через Турцию и прибегают к услугам морских контрабандистов в районе города Мерсин.