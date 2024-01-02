Пограничники Финляндии ожидают продолжения кризиса с мигрантами на границе с РФ

Как отметили в погранслужбе страны, "ситуация будет зависеть от того, какое решение примет правительство по этому вопросу позднее"

ХЕЛЬСИНКИ, 2 января. /ТАСС/. Пограничная служба Финляндии ожидает, что миграционный кризис на границе с Россией продолжится в той или иной форме в январе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Пограничная служба также ожидает, что <...> миграция из России в Финляндию в той или иной форме продолжится и после 14 января 2024 года (до этого времени по решению финского кабмина все КПП на границе останутся закрытыми - прим. ТАСС). Возобновление движения через пограничные пункты и ситуация будут зависеть от того, какое решение примет правительство по этому вопросу позднее", - сказали в пресс-службе.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря по 14 января.