Израильские военные нанесли удары по объектам сирийской армии в ответ на обстрел

Он произошел в ночь на 2 января

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам сирийской армии в ответ на обстрел территории еврейского государства, совершенный в ночь на 2 января. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ночные часы ЦАХАЛ атаковал военные объекты сирийской армии в ответ на запуски [снарядов], совершенные прошлой ночью в сторону территории Израиля", - говорится в заявлении.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что "были зафиксированы пять запусков [снарядов] из Сирии", боеприпасы "упали в незаселенной местности, перелетев на территорию Израиля". Тогда же "ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь", добавили военные.