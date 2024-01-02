Греческая полиция арестовала двух поляков по подозрению в шпионаже за съемку базы ВМС

Помимо дрона и фотокамеры, у них изъяли два мобильных телефона, сообщил портал pronews.gr

АФИНЫ, 2 января. /ТАСС/. Греческая полиция арестовала двух поляков по подозрению в шпионаже за съемку с помощью дрона военно-морской базы на острове Саламин в заливе Сароникос близ Афин. Об этом сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

По его сведениям, полицейские арестовали двух поляков в возрасте 20 и 24 лет, они были сначала доставлены в отделение полиции. Помимо дрона и фотокамеры, у них изъяты два мобильных телефона.

Полякам предъявлено обвинение в "нарушении мер безопасности охраняемых территорий и объектов". Полиция уже направила на проверку фотографии и видео с камеры и дрона, отмечает портал.

Ранее в Греции уже задерживали и арестовывали греков и иностранных граждан, которые фотографировали военные объекты. Так, в 2020 году на острове Родос за шпионаж в пользу Турции были арестованы два грека - мусульманина по вероисповеданию. У арестованных были обнаружены более 2 500 фотографий греческих военных объектов, включая названия и номера военных кораблей, а также снимки подводных лодок во время их стоянки в порту Родоса.