В Литве рассказали о стоимости военной инфраструктуры для бригады Бундесвера в республике

Она в 10 раз дороже гражданской, заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Стоимость военной инфраструктуры, которая необходима для приема и постоянной дислокации в Литве бригады ВС ФРГ, в 10 раз дороже гражданской. Об этом в интервью национальному гостелерадио LRT заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"По сравнению с затратами на военную инфраструктуру для бригады Бундесвера, включающую в себя инвестиции в модернизацию полигонов и на другие нужды, ассигнования на создание необходимой гражданской инфраструктуры будут в 10 раз меньше", - сказала она.

Прежде всего, по словам главы правительства, следует уточнить, какое число военнослужащих прибудет в Литву с семьями. "Это точка отсчета в планировании. На основании этого предстоит рассчитать, какая гражданская инфраструктура - детские сады, школы - потребуется", - отметила Шимоните.

В середине декабря министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус утвердили детальный план работ по размещению в Литве бригады Бундесвера. Во второй половине 2024 года партнеры намерены подписать межправительственное соглашение о ее дислокации. После этого начнется переброска подразделений. В полном составе бригада будет размещена к 2027 году. Планируется, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.