Южная Корея выразила протест Японии из-за предупреждения о цунами на островах Токто

Как заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, Сеул продолжит "решительно и строго реагировать на несправедливые притязания Японии на Токто"

СЕУЛ, 2 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея выразило протест Токио из-за того, что японская метеорологическая служба включила острова Токто в предупреждение об угрозе цунами после землетрясений. Об этом заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок.

"Наше правительство по дипломатическим каналам выразило японской стороне решительный протест и потребовало исправить [ситуацию]. Острова Токто - неотъемлемая территория Республики Корея в соответствии с историей, географией и международным правом. Территориального спора по поводу принадлежности Токто не существует. Мы продолжим решительно и строго реагировать на несправедливые притязания Японии на Токто", - сказал дипломат на брифинге.

На карте на сайте метеорологической службы Японии Токто были выделены цветом одной из категорий предупреждения о цунами.

Токто (Такэсима) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются Южной Кореей.