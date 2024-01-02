СМИ: Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать базу ВМС

Как отметил советник премьер-министра Эфиопии по нацбезопасности Редван Хусейн, договоренность также "открывает возможность взять в аренду военную базу"

ХАРАРЕ, 2 января. /ТАСС/. Самопровозглашенное государство Сомалиленд предоставило Эфиопии возможность создать на своей территории базу для ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства. Власти Сомалиленда, сообщает эфиопская газета Addis Standard, признали это в полученном изданием заявлении своего правительства.

"Это историческое соглашение обеспечивает Эфиопии доступ к морю для ее военно-морских сил в обмен на официальное признание Республики Сомалиленд, что является значительным дипломатическим достижением для нашей страны", - цитирует газета документ.

Ранее сообщалось, что 1 января премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам.

Советник премьер-министра Эфиопии по национальной безопасности Редван Хусейн, отмечает Addis Standard, сказал, что договоренность также "открывает возможность взять в аренду военную базу".

Со своей стороны, Муса Бихи Абди признал выраженную Абий Ахмедом "просьбу предоставить доступ к морю своим ВМС" и "сказал, что Сомалиленд давно добивался официального признания со стороны Эфиопии". "С огромной гордостью я объявляю о взаимовыгодном соглашении между Сомалилендом и Эффиопией. В обмен на доступ к 20 км морского побережья для ВМС Эфиопии, предоставляемым в аренду на 50 лет, Эфиопия первой из иностранных государств официально признает Республику Сомалиленд".

Как сообщило сомалийское новостное агентство SONA, кабинет министров Сомали проведет экстренное совещание для обсуждения соглашения Эфиопии и самопровозглашенного Сомалиленда о доступе к порту Бербера на Красном море.

В сентябре республика Сомалиленд, объявившая в одностороннем порядке весной 1991 года о государственном суверенитете, заявила, что не будет вести переговоры с Федеративной Республикой Сомали об объединении.