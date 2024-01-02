Спикер нижней палаты парламента Италии призвал к дипломатии для решения конфликтов

Лоренцо Фонтана также не исключил, что международная ситуация может ухудшиться

РИМ, 2 января. /ТАСС/. Председатель нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана считает, что разрешение конфликтов, в том числе на Украине, - сложная задача, но она должна решаться с помощью дипломатии.

"Задача сложная [урегулирование на Украине и в секторе Газа]. И инструментом должна служить дипломатия. Надеюсь на добрую волю людей, глав правительств и лидеров международного сообщества, чтобы положить конец вражде и выстроить условия для устойчивого и справедливого мира", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

При этом Фонтана не исключил, что международная ситуация может ухудшиться. "Парламент - основное место для ведения диалога, а именно путем диалога можно избегать конфликтов", - добавил он.

Как сообщил канал Rai News 24, в январе, после возобновления работы, в парламенте Италии может состояться голосование по вопросу о продлении военной помощи Украине. Правительство ранее уже приняло соответствующее решение. Часть оппозиции, включая объединение "Движение "5 звезд", выступает против направления оружия. В конце прошлого года стало известно о формировании восьмого пакета военной помощи. Перечень направляемого оружия засекречен.

Итальянский парламент дважды голосовал за оказание военной и прочей поддержки Украине. Первый раз - вскоре после начала специальной военной операции, в марте 2022 года, второй раз - год назад, после обновления состава парламента и прихода к власти нового правительства во главе с Джорджей Мелони.

Представители российского руководства неоднократно указывали, что, снабжая киевский режим оружием, западные страны участвуют в конфликте.