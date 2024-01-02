Бойцы "Хезболлах" запустили беспилотники в сторону поселений на севере Израиля

По информации радиостанции Sham FM, сирены воздушной тревоги сработали в поселениях Дишон, Йифтах и Эль-Малькия в Верхней Галилее

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования проиранской шиитской партии "Хезболлах" запустили беспилотники-камикадзе в сторону населенных пунктов на севере Израиля.

Как передала радиостанция Sham FM, сирены воздушной тревоги сработали в поселениях Дишон, Йифтах и Эль-Малькия в Верхней Галилее. Сведений об ударах по наземным целям пока не последовало.

Ранее шиитские бойцы обстреляли из реактивных систем залпового огня пограничный район Зарит, где находится казарма израильских войск. В заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", размещенном в телеграм-канале, утверждается, что в результате этой атаки израильские военнослужащие понесли потери.

В нем указывается, что шиитские формирования проводят операции против Израиля "в ответ на агрессивные действия в секторе Газа и на юге Ливана".