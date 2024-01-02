Украина попросила Запад ускорить поставки оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "прекратить контакты" с российскими дипломатами

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к западным странам с требованием ускорить поставки Киеву систем ПВО и дальнобойного оружия. Кроме того, он призвал "прекратить контакты" с российскими дипломатами.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД, Кулеба попросил иностранные государства принять "комплекс мер", в числе которых "ускорение поставок Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия 300+ км, принятие решения о передаче замороженных российских активов для нужд Украины и прекращение контактов с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях".

Киев за год получил от Вашингтона военную помощь на сумму свыше $24 млрд, ЕС с февраля 2022 года оказал военную помощь почти на $90 млрд, однако Украина продолжает требовать новых поставок боеприпасов и военной техники, в том числе авиационной.