Литва намерена ограничить поток въезжающих в страну белорусов

Премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните отметила, что дискуссии по этому вопросу продолжаются

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Вильнюс планирует принять меры по ограничению числа въезжающих в Литву граждан соседней Белоруссии. Об этом заявила в интервью национальному гостелерадио LRT премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"Мне представляется, что такой поток с учетом уровня наших отношений с Белоруссией является совершенно неоправданным, хотя высказываются и противоположные мнения", - отметила она.

По словам главы правительства, находящиеся в Литве представители белорусской оппозиции хотят, чтобы условия въезда туда не ужесточались. "Мы же говорим о том, что необходимо управлять рисками, поэтому для сокращения потока закрыли два контрольно-пропускных пункта [из шести]", - сообщила Шимоните.

Она отметила, что дискуссии по этому вопросу продолжаются. "В январе будут выработаны предложения", - добавила премьер, не уточнив, связаны ли они с дальнейшим закрытием пограничных переходов.