Число прибывших в Финляндию в 2023 году украинцев уменьшилось в 2,6 раза

Как отметили в Миграционном ведомстве Финляндии, всего в 2023 году в стране запросили временную защиту 18 508 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 2 января. /ТАСС/. Число граждан Украины, запросивших в Финляндии временную защиту Евросоюза, по итогам 2023 года уменьшилось более чем в два раза: с 46 641 человека в 2022 году до 18 086 человек в 2023-м. Об этом сообщило Миграционное ведомство Финляндии.

Всего в 2023 году в Финляндии запросили временную защиту 18 508 человек (в 2022 году - 47 248). Большинство два года подряд составляют женщины в возрасте 35-64 лет, уточняется в сообщении.

Миграционное ведомство информирует, что в связи с этими изменениями перестанет публиковать еженедельную статистику по данной группе лиц и будет информировать о них в обычных сообщениях.

Директива о временной защите ЕС впервые в истории была активирована в марте 2022 года с целью предоставления помощи украинцам.