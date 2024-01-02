Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 22 тыс.

Ранения получили более 57 тыс. человек

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате израильских атак превысило 22 185, ранения получили более 57 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 22 185, ранены 57 035", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Отмечается, что за последние сутки погибли 207 человек, еще 338 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.