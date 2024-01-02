Премьер Литвы предложила отложить дискуссию о призыве в армию женщин

Как отметила Ингрида Шимоните, обсуждение этого вопроса проходит неоднозначно

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните считает, что сейчас не лучшее время для дискуссий о призыве в армию женщин, следует их отложить. Об этом она заявила в интервью национальному гостелерадио LRT.

"Пока мы не определились с тем, сколько новобранцев способны после призыва принять военные, разговоры о призыве женщин преждевременны", - сказала она.

Как отметила премьер-министр, обсуждение вопроса о призыве на срочную армейскую службу женщин проходит неоднозначно. "Для многих решение о службе в армии женщин было бы культурным переломом в сознании", - пояснила Шимоните.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году обязательную срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится временно, на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Теперь политики предлагают сделать его всеобщим. Сейчас призываются лишь те, кому это выпадает по компьютерной программе типа лотереи.

По оценке Минобороны Литвы, всеобщая воинская повинность, к которой привлекаются все мужчины призывного возраста, дополнительно обойдется казне в €110 млн в год. Если на срочную службу будут брать и женщин, расходы составят €290 млн.