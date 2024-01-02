Кабмин Чехии обсудит продление на 30 дней контроля на границе со Словакией

Заседание правительства состоится 3 января

ПРАГА, 2 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан предложит правительству республики продлить на 30 дней контроль на сухопутной границе страны со Словакией, временно восстановленный из-за наплыва нелегальных беженцев 4 октября 2023 года. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Заседание кабмина состоится в среду. Ожидается, что решение о продлении проверок граждан, въезжающих в Чехию из Словакии, будет одобрено. В противном случае они завершатся 3 января.

Прага восстановила контроль с соседней республикой совместно с Польшей, которая также противостоит притоку нелегальных беженцев. Варшава недавно продлила проверки на границе со Словакией до 1 февраля.

Необходимость продления проверок на чешско-словацкой границе, как отмечают СМИ, вызвана, в частности, тем, что и другие соседние государства Шенгенской зоны из-за наплыва нелегальных беженцев продлевают контроль на своих сухопутных границах. Так, например, германская полиция проверяет въезжающих в ФРГ из Чехии.

С момента возобновления проверок на границе со Словакией чешская полиция задержала около 2 тыс. нелегалов, пытавшихся через республику проникнуть в государства Западной Европы. Были также задержаны десятки контрабандистов, организовавших незаконное пересечение границы Чехии.

Контроль на границе со Словакией должен обеспечивать снижение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые нелегально проникают в Евросоюз. Проверки, как подчеркивают чешские власти, ни в коем случае не направлены против Словакии.