Турция опровергла сообщения о пропуске в Черное море минных тральщиков для Украины

В Центре по противодействию дезинформации администрации президента Турции отметили, что республика строго соблюдает Конвенцию Монтрё, которая регулирует правила судоходства в проливах

СТАМБУЛ, 2 января. /ТАСС/. Власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине.

"Сообщения о том, что Турция якобы пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Центра по противодействию дезинформации администрации президента Турции в ответ на публикации подобных утверждений в зарубежных СМИ.

В нем отмечается, что Турция строго соблюдает Конвенцию Монтрё, которая регулирует правила судоходства в проливах и с начала СВО не пропустила ни один военный корабль. Она также уведомила своих союзников по НАТО, что "пока будет продолжаться война, не даст разрешение на проход военных кораблей в Черное море через турецкие проливы".