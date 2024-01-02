2 января, 13:05

Эксперт уверен, что вступление в БРИКС выгодно для Египта сразу по нескольким аспектам

По словам доцента факультета торговли Университета Суэцкого канала Мухаммеда Баги, БРИКС способно оказывать давление на государства Запада, "не позволяя им принимать решения единолично и заставляя учитывать интересы стран - членов организации"

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Вступление Египта в БРИКС окажется для арабской республики прибыльным сразу по нескольким аспектам. Такое мнение выразил доцент факультета торговли Университета Суэцкого канала Мухаммед Бага.

"От присоединения к БРИКС Египет получает ряд различных преимуществ, наиболее заметным из которых является выгода от поступления в страну новых инвестиционных потоков, - приводит его слова новостной портал Al-Youm as-Sabia. - Кроме того, Египет сможет извлечь прибыль из увеличения объемов товарооборота со странами БРИКС. <...> В настоящий момент по меньшей мере 42% населения планеты живет в странах БРИКС, а доля государств - членов организации в мировом ВВП составляет 32%".

Эксперт также отметил, что БРИКС способно "оказывать давление на страны Запада, не позволяя им принимать решения единолично и заставляя учитывать интересы стран - членов организации". Всего к БРИКС, по словам Баги, стремятся присоединиться по меньшей мере 19 стран, однако на первом этапе расширения членами объединения стали "государства с наиболее эффективной экономикой". Сама же организация, по мнению ученого, является "одной из сильнейших в мире в сфере политики и экономики".

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России. 

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