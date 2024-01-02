Во Франции задержали 12 человек за попытку освободить нелегалов из центра содержания

По информации радиостанция Europe 1, полицейские задержали злоумышленников в момент, когда те, закрыв лица масками, направлялись к зданию

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Французская полиция задержала 12 человек, планировавших напасть 31 декабря на парижский центр содержания мигрантов с целью освобождения находящихся там нелегалов. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее данным, полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда те, закрыв лица масками, направлялись к зданию. Неподалеку полицейские обнаружили фургон с материалами для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Отмечается, что среди задержанных есть итальянец, имя которого включено в так называемый список S, куда французские спецслужбы вносят лиц, представляющих угрозу для безопасности страны.

Ранее префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что власти усилят меры безопасности в этом центре после бегства из него 11 нелегалов 25 декабря.