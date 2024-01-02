Эрдоган считает, что внешние силы пытались подорвать туризм в Турции

Как отметил президент республики, "сейчас подобную волну пытаются создать при содействии оппозиционных партий, используя тему спорта"

АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что летом 2023 года внешние силы пытались провести кампанию по подрыву сферы туризма в республике. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Союза турецких экспортеров и минторговли. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Летом [2023 года] была проведена связанная с внешними силами кампания по подрыву туризма - одной из важнейших статей дохода нашей страны", - указал президент.

Ранее кандидат в президенты республики от оппозиции Кемаль Кылычдароглу высказался о необходимости присоединения к санкциям в отношении России. После этого, по словам тогдашнего главы МИД Мевлюта Чавушоглу, произошел 80-процентный спад турпотока из РФ. Кроме того, в некоторых СМИ за пределами Турции появлялись публикации об опасности отдыха в республике из-за угроз новых землетрясений, лесных пожаров, или о сильном росте цен на отдых.

Эрдоган обратил внимание на то, что "сейчас подобную волну пытаются создать при содействии оппозиционных партий, используя тему спорта". "Люди, общества, вера и страны становятся объектами разжигания ненависти. Мы это никогда не примем. Мы столкнулись с тенденцией, которая равнозначна враждебности по отношению к исламу и ксенофобии. К сожалению, оппозиция, чтобы занять первые ряды, добровольно выступают в качестве статистов в этой грязной, подлой и чрезвычайно опасной политике разжигания ненависти", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган имеет в виду скандал с отменой матча за Суперкубок Турции по футболу между "Галатасараем" и "Фенербахче", который должен был состояться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 29 декабря. Саудовские власти не разрешили игрокам выйти на поле в футболках с изображением основателя Турции Кемаля Ататюрка и с транспарантами в честь 100-летия республики и с высказыванием Ататюрка. Также игроки планировали спеть государственный гимн Турции и почтить минутой молчания погибших турецких солдат.

Это привело к отмене матча и возвращению команд на родину. Впоследствии саудовская сторона разъяснила ситуацию, сообщив, что часть требований команд, в том числе пение гимна Турции, была согласована заранее, но руководство клубов пыталось перед игрой добиться включения и других требований. Они не были согласованы. После инцидента в турецких соцсетях началась волна критики, подхваченная и некоторыми оппозиционными политиками.