Израиль заявил, что отвергнет в Международном суде обвинения со стороны ЮАР

В МИД ЮАР ранее сообщили, что страна обратилась в Международный суд ООН в связи с израильскими действиями в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Израиль предстанет перед Международным судом ООН для того, чтобы опровергнуть "кровавый навет" со стороны ЮАР в отношении действий израильских военных в секторе Газа. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель правительства еврейского государства Эйлон Леви.

"Государство Израиль предстанет перед Международным судом в Гааге, чтобы опровергнуть абсурдный кровавый навет со стороны ЮАР", - сказал он. "Обеспечивая политическое и юридическое прикрытие резне 7 октября и стратегии [использования гражданского населения в качестве] живого щита [радикального палестинского движения] ХАМАС, ЮАР делает себя преступной соучастницей кампании геноцида ХАМАС против народа Израиля и разделяет вину за трагическую гибель людей", - добавил Леви.

"Мы не сомневаемся, что после того, как еврейское государство привлечет к ответственности виновных в самой кровавой резне евреев со времен Холокоста, история осудит ЮАР за пособничество современным наследникам нацистов", - продолжил представитель израильского правительства. "Мы [Израиль] заверяем лидеров ЮАР: история будет судить вас, и она будет судить вас без пощады", - указал Леви.

29 декабря 2023 года в МИД ЮАР сообщили, что страна обратилась в Международный суд ООН в связи с израильскими действиями в секторе Газа. В тот же день внешнеполитическое ведомство Израиля призвало суд отклонить содержащееся в заявлении ЮАР требование признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде в связи с военной операцией в палестинском анклаве.

31 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна считает "лживыми разглагольствованиями" и "пустой болтовней" высказывания ЮАР о признаках геноцида в действиях армии Израиля в секторе Газа. Он подчеркнул, что его страна ведет справедливую оборонительную войну, а в гибели мирных жителей в Газе виновато движение ХАМАС.

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Власти еврейского государства назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону. Затем Израиль также отозвал своего посла из Претории для консультаций.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.