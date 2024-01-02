СМИ: израильская разведка нанимает в Турции лиц для шпионажа и акций против палестинцев

Как отметил телеканал TRT, спецслужбы размещали в соцсетях вакансии без детальной информации о задачах и ссылки для связи

АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Израильская разведка нанимает людей на территории Турции для ведения шпионской деятельности различного характера и действий против палестинцев. Такие детали проведенного утром рейда против иностранных агентов передал телеканал TRT.

Ранее турецкая полиция задержала 34 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Рейды прошли в восьми провинциях республики. Считается, что задержанные являются наемниками израильских спецслужб и используются в реализации тактических задач. В частности, задержанные в Турции лица использовались для осуществления деятельности против палестинцев и членов их семей.

По информации канала, спецслужбы размещали в соцсетях вакансии без детальной информации о задачах и ссылки для связи. Тем, кто откликается на подобные предложения, предлагается выполнить различные задания в качестве составляющих основной операции. Общение при этом происходит только письменно. Оплата за выполненную работу осуществляется с помощью курьеров или с использованием криптовалюты. При этом курьеров убеждают, что они передают деньги от выигрышей в нелегальных тотализаторах или азартных играх.

В список подобных заданий, отмечает TRT, входят сбор информации, слежка, фото- и видеосъемка объектов и лиц, размещение GPS-устройств слежения на транспортных средствах, нападения, грабежи, поджоги, угрозы и шантаж. Также задания включают создание сайтов, распространение дезинформации, сбор IP-адресов, взлом камер наблюдения и создание базы данных иностранных граждан, живущих в Турции.

Помимо организации тактической работы израильские спецслужбы, как отмечается, проводят и встречи с наиболее перспективными постоянными агентами, способными не вызвать подозрений у турецкой разведки, за рубежом. Их обеспечивают деньгами, специальными устройствами, багажом с потайными отделениями, который не вызовет подозрений при прохождении границы. При этом для обучения агента выделяется группа сотрудников израильских спецслужб. Также, отмечает TRT, израильская разведка осуществляет операции по контрабанде товаров и людей в Турцию из Ирака и Ирана, предоставляет убежища, ведет поиск хакеров.

Канал сообщает, что турецкие силовики ведут борьбу с агентами и наемниками израильских спецслужб с 2021 года. Нынешняя волна задержание не последняя, подобные операции продолжатся.