В ХАМАС заявили, что согласятся на обмен заложников только после прекращения огня

По словам главы политбюро радикальной организации Исмаила Хании, ХАМАС готово участвовать в формировании объединенного палестинского правительства

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС будет готово принять инициативы по обмену заложников исключительно после прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил глава политбюро радикальной организации Исмаил Хания.

"Мы представили ответ на инициативы, которые были переданы ХАМАС посредниками в лице Египта и Катара", - приводит его слова вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath. "Мы обусловили принятие любых инициатив немедленным прекращением огня в Газе", - добавил Хания.

По его словам, ХАМАС готово участвовать в формировании объединенного палестинского правительства, которое контролировало бы сектор Газа и Западный берег реки Иордан. "Мы готовы участвовать в создании единого правительства в секторе Газа и на Западном берегу, - подчеркнул Хания. - В Газе не будет политического вакуума".