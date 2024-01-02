Премьер Словакии считает, что теперь РФ будет диктовать условия в ситуации вокруг Украины

По словам Роберта Фицо, провальной оказалась западная стратегия, направленная на то, чтобы одержать победу над Россией, направляя оружие Украине и финансируя власти в Киеве

БРАТИСЛАВА, 2 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что отныне именно Россия будет диктовать условия в процессе урегулирования конфликта на Украине. Свою позицию он изложил в интервью телеканалу TA3.

"Думаю, что мы приближаемся к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине ни в коем случае не будет ставить Евросоюз. Их будет выдвигать РФ", - сказал глава правительства.

Провальной, по его словам, оказалась западная стратегия, направленная на то, чтобы одержать победу над Россией, направляя оружие Украине и финансируя власти в Киеве. Кабинет министров Фицо, назначенный 25 октября 2023 года по итогам состоявшихся в сентябре парламентских выборов, отказался на государственном уровне от военной поддержки Украины, сосредоточившись лишь на гуманитарной помощи.

Премьер Словакии также считает, что ЕС должен быть одним из главных авторов мирных инициатив, направленных на немедленное прекращение огня и последующее достижение мира на Украине. Он неоднократно заявлял, что конфликт не имеет военного решения, а поставки оружия Киеву только затягивают кризис и оборачиваются массовой гибелью людей.