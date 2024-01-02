Армия Израиля сообщила о рейде на "Восточный военный форпост" ХАМАС в городе Газа

По сведениям армейской пресс-службы, "военные обнаружили на глубине 20 м подземный бункер, из которого командиры ХАМАС руководили военными действиями в секторе Газа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели целенаправленный рейд на здания "Восточного военного форпоста" палестинского радикального движения ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащие провели целенаправленный рейд на "Восточный военный форпост" в городе Газа, являющийся стратегическим центром террористической организации ХАМАС и включающий в себя 37 зданий, расположенных среди гражданского населения близ жилых домов, школ и больниц. Военные обнаружили на глубине 20 м подземный бункер, из которого командиры ХАМАС руководили военными действиями в секторе Газа. На территории форпоста были расположены пять шахт в туннелях, соединенных между собой и образующих сеть на глубине в десятки метров", - говорится в заявлении.

"В ходе целенаправленного рейда на "Восточный военный форпост" войска вступили в бой с противником, в ходе которого террористы обстреляли солдат с верхних этажей. Военные открыли ответный огонь при эвакуации раненых, бой распространился и на другие здания комплекса "Восточного военного форпоста", - продолжили в пресс-службе. "Военнослужащие ликвидировали отряд террористов в ближнем бою", - добавили в армейском ведомстве, указав, что в перестрелке были убиты трое израильских солдат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.