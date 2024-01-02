В Литву из Испании поступили первые минометы по контракту на €9,8 млн

Их дальность прицельного огня составляет до 8 км

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Литва получила от испанского производителя вооружений EXPAL Systems первую партию 120-миллиметровых минометов по контракту на сумму €9,8 млн. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Мобильные и универсальные минометные системы усилят мощь огневой поддержки пехотных подразделений и артиллерии при выполнении тактических задач", - говорится в сообщении.

Контракт между агентством оборонных ресурсов при Минобороны Литвы и EXPAL Systems был подписан осенью 2023 года. Его стоимость составляет €9,8 млн. Дальность прицельного огня минометов - до 8 км. Поставляемое Литве количество этого вооружения не называется. Контракт намечено реализовать до лета текущего года.