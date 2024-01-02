Турция заявила, что не будет регистрировать зарубежные яхты под своим флагом

Глава Минтранса республики Абдулкадир Уралоглу сообщил, что число заявок на переход под турецкий флаг иностранных яхт, катеров и иных маломерных судов превысило ранее определенные лимиты

СТАМБУЛ, 2 января. /ТАСС/. Власти Турции больше не будут регистрировать под своим флагом малые зарубежные суда, в основном яхты. Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдулкадир Уралоглу, высказывания которого приводит телеканал NTV.

"Процесс принятия заявок на переход маломерных зарубежных судов под флаг Турции завершен, новые заявки приниматься не будут", - сказал министр, отметив, что прежние нормативные акты, которые действовали в республике с 2017 года, прекратили действие.

Уралоглу также сообщил, что число заявок на переход под турецкий флаг иностранных яхт, катеров и иных маломерных судов превысило ранее определенные лимиты. "С учетом истечения срока действия прежних регулирующих норм и по причине превышения лимита на запросы с сегодняшнего дня [2 января] прием соответствующих заявок прекращен", - подчеркнул турецкий министр.

Число заявок, которые были направлены турецким властям, не сообщается. Не уточняется также сколько зарубежных маломерных судов перешло под флаг Турции за семь лет действия правительственного распоряжения.