В Габоне власти переходного периода за четыре месяца выплатили долги страны

Глава государства переходного периода Брис Клотер Олиги Нгема заявил о намерении и впредь вести строительство социального жилья, продолжить расширение дорожной сети, модернизацию аэропортов

ХАРАРЕ, 2 января. /ТАСС/. Власти переходного периода в Габоне смогли за четыре месяца правления выплатить все внешние долги страны. Об этом заявил глава государства переходного периода генерал Брис Клотер Олиги Нгема.

"За четыре месяца нашей работы задолженность Габона была ликвидирована, - цитирует Нгема портал Media Time. - Всего за четыре месяца мы привели страну вновь в рабочее состояние, в больших городах возобновились работы по ремонту дорог. На сегодняшний день приведен в должное состояние 421 км дорог. Габонцы заслуживают самого большого уважения и рассчитывают на благоденствие".

По его словам, очень важно, что возглавляемый им комитет по переходному периоду и восстановлению институтов сумел вдохновить соотечественников идеей "думать прежде всего о Габоне", "превратить Габон в образцовую во всех смыслах страну". Нгема заявил о намерении и впредь вести строительство социального жилья, продолжить расширение дорожной сети, модернизацию аэропортов.

30 августа 2023 года группа высокопоставленных габонских военных объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что он "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Позднее 30 августа на собрании генералов Брис Клотер Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Назначенный военными временным главой правительства Раймон Ндонг Сима сообщил, что переходный период может занять от одного до двух лет.