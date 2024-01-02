Число членов партии "Альтернатива для Германии" с конца 2022 года выросло на 37%

Она насчитывает 40 131 человека

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Число членов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с конца 2022 года выросло примерно на 37% до 40 131. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице АдГ в X (ранее Twitter).

Уточняется, что в конце 2022 года партия насчитывала 29 296 членов.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям.

Сейчас в Германии АдГ - чуть ли не единственная германская партия, которая выступает за отмену антироссийских санкций и поиск путей урегулирования конфликта на Украине при привлечении Москвы к переговорному процессу. Она не поддерживает поставки вооружений Киеву. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла принял 9 мая 2023 года участие в приеме, который был организован посольством РФ в ФРГ по случаю Дня Победы. В АдГ считают, что долгосрочный мир в Европе возможен лишь при условии участия России в общей архитектуре безопасности.

Согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 23%, в случае, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, она бы заняла на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС.