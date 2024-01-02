Турция предупредила Израиль о последствиях шпионской деятельности на своей территории

По словам главы департамента коммуникаций администрации президента республики Фахреттина Алтуна, в Тель-Авиве должны знать, что за это придется заплатить высокую цену

СТАМБУЛ, 2 января. /ТАСС/. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун предупредил Израиль о серьезных последствиях шпионской деятельности на территории республики. В Тель-Авиве должны знать, что за это придется заплатить высокую цену, заявил он, комментируя операцию турецких спецслужб, в ходе которой по подозрению в шпионаже в пользу еврейского государства были задержаны 34 человека.

"Если они [израильтяне] совершают подобную ошибку, то совсем не знают Турцию и не знают турок. Если они решаются на такое, то должны осознавать, что за это придется заплатить очень высокую цену. Подобные попытки чреваты самыми серьезными последствиями", - процитировал Алтун слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее во вторник поступила информация о том, что турецкие спецслужбы задержали 34 человека по подозрению в работе на израильскую разведку "Моссад". Рейды были проведены в восьми провинциях республики, в основном в Стамбуле. Считается, что задержанные являются агентами израильских спецслужб и используются для выполнения тактических задач. В частности, их задействовали при осуществлении деятельности против палестинцев и членов их семей, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецкой разведке.

Помимо организации тактической работы, израильские спецслужбы, как отмечается, проводят встречи с наиболее перспективными постоянными агентами, способными не вызвать подозрений у турецкой разведки, за рубежом. Их обеспечивают деньгами, специальными устройствами, багажом с потайными отделениями. Для обучения агента выделяется группа сотрудников спецслужб еврейского государства. Также, как утверждает TRT Haber, разведка Израиля осуществляет операции по контрабанде товаров и людей в Турцию из Ирака и Ирана, предоставляет убежища, ведет поиск хакеров.

Турецкие спецслужбы ранее проводили успешные операции против "Моссада". В ответ на заявления руководства израильской внешней разведки о планах похищения на турецкой территории представителей радикального палестинского движения ХАМАС Анкара предупредила о серьезных последствиях попыток реализации подобных намерений.