В Киевской области комендатуре и полиции дали указание искать уклонистов

Комендант региона Руслан Олейник ранее сообщил, что правоохранители могут вручать повестки на блокпостах, установленных в области на период с 28 декабря по 6 января

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Власти Киевской области дали указание военной комендатуре и полиции искать на блокпостах мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание "Украинская права" со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

"С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения <...> главному управлению Национальной полиции в Киевской области, управлению патрульной полиции в Киевской области, комендатуре Киевской области поставлена задача: во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила воинского учета", - цитирует издание ответ на его запрос Киевского областного ТЦК.

Комендант Киевской области Руслан Олейник в конце декабря сообщил, что правоохранители могут вручать повестки на блокпостах, установленных в Киевской области на период с 28 декабря по 6 января. Ранее местные власти не признавали, что на блокпостах будут вручать повестки, их установка объяснялась "усилением контрдиверсионных мер в области".

В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники украинских военкоматов активно отлавливают мужчин призывного возраста в ресторанах, спортивных и тренажерных залах, торговых центрах. Cоветник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщал, что с 28 декабря во всех украинских городах и регионах установят блокпосты для выдачи повесток. Никто из представителей местных властей или военного руководства эту информацию не комментировал, но в местных СМИ и соцсетях стали публиковать фотографии, на которых, как утверждали пользователи, были запечатлены установленные блокпосты. В частности, сообщалось об их появлении в одном из районов Киева. Тогда столичные власти объяснили появление блокпостов "учениями", которые пройдут в нескольких районах города.