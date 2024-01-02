В Николаевской области произошел взрыв

Там ранее объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Взрыв произошел в Николаевской области на юге Украины, где действует воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Ранее предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее украинские власти и СМИ сообщили о серии взрывов в ряде городов страны, в том числе в Киеве и Харькове. Минобороны РФ позднее проинформировало об ударах по военным предприятиям в Киеве и пригородах, а также складам западных боеприпасов.