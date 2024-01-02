Airbus направит специалистов в Японию для участия в расследовании ЧП в аэропорту Токио

В компании отметили, что попавший в аварию самолет был оснащен двигателями Rolls-Royce Trent XWB

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Французская аэрокосмическая компания Airbus, которая произвела лайнер японских авиалиний JAL, столкнувшийся в токийском аэропорту с военно-транспортным самолетом, направит специалистов в Японию для помощи в расследовании причин ЧП. Об этом говорится в заявлении концерна, опубликованном на его официальном сайте.

"Airbus окажет техническую помощь Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) Франции и Совету по транспортной безопасности Японии (JTSB), которые отвечают за проведение расследования. Для этого Airbus в настоящее время направляет команду специалистов для оказании помощи властям", - сказано в тексте.

В компании также отметили, что попавший в аварию самолет был передан JAL 10 ноября 2021 года. Он был оснащен двигателями Rolls-Royce Trent XWB.

Лайнер JAL, следовавший из северного города Саппоро в Токио, при посадке в столичном аэропорту Ханэда столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны Японии, который готовился вылетать в пострадавшие от землетрясений регионы страны, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. После столкновения оба самолета загорелись. Пока у пассажирского лайнера горел только левый двигатель и часть крыла, экипажу судна удалось оперативно при помощи надувных трапов эвакуировать всех 367 пассажиров. Изначально сообщалось, что никто из находившихся в самолете JAL не пострадал, однако позднее в авиакомпании уточнили, что по крайней мере 17 человек, включая некоторых членов экипажа, получили различные травмы. Но жизням пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о россиянах, которые могли бы находиться на борту самолета авиакомпании JAL, не поступало.

Пять членов экипажа военно-транспортного самолета погибли. Пилот DHC-8, который смог самостоятельно покинуть горящий самолет, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.