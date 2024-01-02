2 января, 17:29
Военная операция на Украине

СБУ демонтировала якобы взломанные хакерами камеры, снимавшие работу сил ПВО в Киеве

Cпецслужба утверждает, что камеры были взломаны специально для отслеживания работы средств ПВО

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) демонтировала в Киеве две видеокамеры, которые снимали работу ПВО 2 января. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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"Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева", - говорится в сообщении.

При этом спецслужба утверждает, что камеры, используемые для наблюдения за придомовой территорией многоквартирных домов, были взломаны хакерами специально для отслеживания работы ПВО. 

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