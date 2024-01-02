Бойцы шиитской милиции "Хезболлах" блокировали проезды в южный пригород Бейрута

По сведениям жителей, у них отключили мобильную связь

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Члены вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" полностью перекрыли все проезды в южные пригороды Бейрута после атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Эстакады, ведущие в шиитские районы Бейрута, перекрыты. По сведениям жителей, у них отключена мобильная связь.

Ранее источник в бюро движения ХАМАС в Бейруте сообщил ТАСС, что заместитель руководителя ХАМАС Салех аль-Арури погиб во время взрыва в Бейруте.