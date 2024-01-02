В Абхазии опровергли информацию о требовании лишения представителей НКО гражданства РФ

В администрации президента призвали граждан быть бдительными и проверять информацию, не поддаваясь на провокации

СУХУМ, 2 января. /ТАСС/. Администрация президента Абхазии опровергла информацию, распространенную в некоторых Telegram-каналах о том, что списки активистов НКО переданы для лишения их гражданства РФ.

"Администрация президента Республики Абхазия вынуждена заявить, что в ряде оппозиционных интернет-ресурсов участилась практика распространения заведомо ложной информации, направленной на дестабилизацию обстановки в стране. Руководство и государственные органы управления Республики Абхазии не обладают полномочиями решения вопросов лишения гражданства других государств. Таким образом, очевидно, что упоминаемые сообщения никоим образом не соответствуют действительности и преследуют исключительно негативные, направленные на дестабилизацию цели", - говорится в комментарии администрации президента, опубликованном на сайте президента.

В комментарии отмечается, что "руководство Республики Абхазия всегда придерживается принципов защиты прав граждан и соблюдения закрепленных в конституции законодательных норм, включающих поддержку свободы и развития некоммерческих организаций". В администрации президента призвали граждан быть бдительными и проверять информацию, не поддаваясь на провокации.