В Сербии завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах

Окончательные итоги выборов при условии отсутствия зарегистрированных нарушений, не позволяющих признать результаты, должны быть объявлены до 22:00 мск 6 января

БЕЛГРАД, 2 января. /ТАСС/. Повторная процедура голосования, назначенная на 2 января 2024 года на восьми избирательных участках, на внеочередных парламентских выборах в Сербии завершилась.

Республиканская избирательная комиссия (РИК) назначила на 2 января 2024 года повторное голосование на восьми избирательных участках, на которых голосование на выборах депутатов, состоявшихся 17 декабря 2023 года, было признано недействительным. Таким образом в 20:00 (22:00 мск) было завершено голосование на внеочередных парламентских выборах. Окончательные итоги выборов при условии отсутствия зарегистрированных нарушений, не позволяющих признать результаты, должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия всех избирательных пунктов (до 22:00 мск 6 января).

Президент Сербии Александар Вучич заявил ранее, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" по итогам окончательного подсчета голосов на парламентских выборах может получить 130 мандатов из 250.

В связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря, РИК ранее назначил на 30 декабря повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков. На муниципальном уровне повторная процедура голосования прошла на трех избирательных участках. Избирком также уточнил, что повторное голосование пройдет 2 января 2024 года еще на восьми участках, где правом голоса обладают 5 352 гражданина Сербии. Эти избирательные участки открылись 2 января в 07:00 (09:00 мск) и закрылись в 20:00 (22:00 мск).

По информации РИК, по состоянию на 2 января (22:00 мск) коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в Сербии с результатом 46,74% после обработки 99,9% бюллетеней. Согласно данным избиркома, после обработки бюллетеней на 8 265 из 8 273 избирательных участков коалиция получает 1 781 695 голосов. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,66%. Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,55%.

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса в основной день голосования (17 декабря) обладали более 6,5 млн человек. Окончательные результаты выборов с учетом повторного голосования 2 января должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия всех избирательных участков (до 22:00 мск 6 января).