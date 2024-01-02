В Кипре намерены усилить систему ПВО

Министр обороны республики Михалис Йоргаллас заявил, что в течение года оборонное ведомство объявит о решении "приобрести новую систему ПВО - еще более мощную, чем израильский "Железный купол"

НИКОСИЯ, 2 января. /ТАСС/. Национальная гвардия Кипра (так именуются ВС островного государства) в течение ближайшего года сможет усилить систему ПВО республики. Об этом сообщил в интервью Кипрской государственной телерадиовещательной корпорации министр обороны республики Михалис Йоргаллас.

По его словам, в течение года оборонное ведомство страны объявит о решении "приобрести новую систему ПВО - еще более мощную, чем израильский "Железный купол". Хотя министр не пояснил, о какой системе идет речь, газета Cyprus Mail предполагает, что, вероятно, он имел в виду зенитные ракетные комплексы сухопутного базирования Barak MX израильской компании Israel Aerospace Industries. Ранее кипрские СМИ сообщали, что Национальная гвардия рассматривает Barak MX в качестве дополнения или замены стоящих на вооружении российских ЗРК "Бук-М1".

Министра обороны попросили прокомментировать инциденты, которые в последнее время происходили в буферной зоне, разграничивающей территорию проживания двух кипрских общин. Йоргаллас обратил внимание на то, что турко-кипрская сторона заняла, как он выразился, "ревизионистскую позицию" и осуществила серию провокаций с целью создания "серых зон".

Как заявлял ранее президент Кипра Никос Христодулидис, при осуществлении модернизации своих вооруженных сил власти страны во многом рассчитывают на помощь Израиля. Кроме того, осенью 2022 года США объявили о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое Вашингтон ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения греческой и турецкой частей страны.