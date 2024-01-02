Глава политбюро ХАМАС назвал терактом убийство в Бейруте одного из руководителей движения

Подобные действия Израиля "не смогут сломить волю и стойкость" палестинского народа, подчеркнул Исмаил Хания

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания охарактеризовал убийство в Бейруте члена руководства движения Салеха аль-Арури как террористический акт и посягательство на суверенитет Ливана. Об этом говорится в заявлении Хании, опубликованном в Telegram-канале радикального движения.

"Убийство [израильскими властями] аль-Арури и его соратников является действительным террористическим актом и нарушением суверенитета Ливана", - отметил глава политбюро ХАМАС.

По его словам, подобные действия Израиля "не смогут сломить волю, стойкость и сопротивление палестинского народа [израильской] оккупации".