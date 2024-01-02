ХАМАС пообещало усилить атаки на всех фронтах в ответ на убийство в Бейруте

В заявлении, размещенном в Telegram-канале движения, сказано, что убийство Салеха аль-Арури "является вызовом арабским и исламским странам, поэтому силы сопротивления будут наносить удары по израильским целям повсюду"

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС пообещало усилить атаки на всех фронтах в ответ на гибель заместителя главы политбюро организации Салеха аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников в Бейруте. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения.

"Мы объявляем общенациональный траур на территории Палестины и всеобщую забастовку, - говорится в тексте. - Одновременно национальные и революционные силы активизируют действия против Израиля на всех фронтах".

В документе отмечается, что "убийство аль-Арури в Бейруте является вызовом арабским и исламским странам, поэтому силы сопротивления будут наносить удары по израильским целям повсюду".

Ранее израильские БПЛА выпустили ракеты по штаб-квартире ХАМАС на юге Бейрута. В результате было разрушено два этажа здания. Вспыхнувший в помещениях пожар был потушен. По данным агентства Al Watanya, вместе с аль-Арури погибли шесть человек, в том числе два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".