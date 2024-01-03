Шиитская "Хезболлах" пообещала ответить на убийство замглавы политбюро ХАМАС в Бейруте

В партии подчеркнули, что "возмездие за убийство Салеха аль-Арури последует в нужное время в подходящем месте"

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Израильское нападение на южный пригород Бейрута, в результате которого погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури, представляет собой опасное посягательство на суверенитет Ливана, которое не может остаться безнаказанным. Об этом говорится в заявлении шиитской партии "Хезболлах", размещенном в ее Telegram-канале.

"Исламское сопротивление не оставит это израильское преступление без ответа, - говорится в тексте. - Возмездие за убийство Салеха аль-Арури последует в нужное время в подходящем месте".

Бойцы вооруженного крыла "Хезболлах" контролируют район Дахия на юге Бейрута, где израильский беспилотник нанес 2 января ракетный удар по трехэтажному зданию, в котором находилась штаб-квартира ХАМАС. В результате погиб аль-Арури и еще шесть человек, в том числе два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

Как указывается в заявлении шиитской партии, "Израиль прибегнул к политическим убийствам после того, как стал очевиден провал его вооруженной агрессии против палестинцев в секторе Газа".