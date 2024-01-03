Блинкен и Таяни обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

Главы внешнеполитических ведомств США и Италии также затронули тему "важности коллективного многостороннего ответа на угрозу глобальным интересам, которую представляют атаки поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел и вице-премьером Италии Антонио Таяни ситуацию на Ближнем Востоке и Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, беседа состоялась во вторник. Блинкен "подчеркнул необходимость скорейшего разрешения гуманитарного кризиса в секторе Газа и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта". Главы внешнеполитических ведомств также обсудили "важность коллективного многостороннего ответа на угрозу глобальным интересам, которую представляют атаки поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море".

Из заявления следует, что Блинкен и Таяни "подчеркнули приверженность непоколебимой поддержке Украины", а также выразили готовность к сотрудничеству в решении глобальных проблем на фоне председательства Италии в Группе семи в 2024 году. Кроме того, они обсудили многонациональную миссию по поддержке безопасности на Гаити.